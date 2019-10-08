Напад на журналістів на весіллі сина Луценка буде розслідувати ДБР



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Напад співробітників УДО на знімальну групу «Схем» відбувся у вересні 2017 року біля ресторанного комплексу на Київщині

7 жовтня скасовано постанову про закриття кримінального провадження за фактом нападу працівників держохорони на журналістів програми «Схеми»

Прокуратурою Київської області скасовано рішення про закриття провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень журналістам програми «Схеми» під час зйомок святкування весілля сина тодішнього генпрокурора Юрія Луценка.

Про це 8 жовтня повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«Прокуратурою Київської області 7 жовтня скасовано постанову слідчого прокуратури області від 08.05.2019 про закриття кримінального провадження за фактом спричинення 15.09.2017 тілесних ушкоджень журналістам на території одного із заміських комплексів працівниками Управління державної охорони за ч. 2 ст.345-1 КК України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що подальше здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Як відомо, напад співробітників УДО на знімальну групу «Схем» відбувся у вересні 2017 року біля ресторанного комплексу на Київщині. У цьому ресторані син Луценка Олександр святкував весілля, були запрошені високопоставлені гості, в тому числі Петро Порошенко, який обіймав на той час пост президента.

Потерпілий журналіст «Схем» Михайло Ткач 7 жовтня повідомив, що прокуратура закрила кримінальне провадження щодо перешкоджання співробітниками Управління державної охорони діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» на весіллі сина Луценка.