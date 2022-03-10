Напад Росії. Кожен другий киянин залишив столицю – Кличко

Брат мера Києва наголосив, що багато з чоловіків, котрі вивезли свої сім’ї зі столиці, повернулися її боронити

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що кожен другий киянин залишив столицю після вторгнення Росії в Україну. Про це він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Залишилося у столиці трохи менше двох мільйонів людей. При цьому Київ перетворився на фортецю: кожна вулиця, будівля укріплюється, до територіальної оборони долучилося багато людей, котрі ніколи не думали одягати військовий одяг», – наголосив він.

Разом з тим брат мера Києва і титулований боксер Володимир Кличко зауважив, що багато з чоловіків, котрі вивезли свої сім’ї зі столиці, повернулися її боронити.

Окремо Володимир Кличко сказав, що завдяки контактам за межами України, вдалося залучити до столиці гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 100 млн євро.

«Важливо, що українці, які за кордоном і тут, згуртувалися. Нас дуже багато і ми впевнені у нашій перемозі», – переконаний боксер.

Мер додав, що ключовою метою росіян залишається захоплення Києва. Однак українська армія зриває всі плани ворога.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.