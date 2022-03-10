Російська техніка добре палає. Українські захисники показали, як нищать окупанта
В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
фото з відкритих джерел
Ворожжі танки знищено на Київщині та Луганщині
Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Палаюча техніка ворога зупинилася на Київщині та Луганському напрямку.
Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.
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