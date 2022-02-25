Напад Росії. Військово-морські сили ЗСУ захищають бази та порти Чорного моря

Під захистом бази та порти Одеси, Південного, Очакова

За добу ворог втратив 130 бронетанкових машин, понад 30 танків і 7 літаків

Військово-морські сили Збройних сил України продовжують бойові дії у південно-західній частині Чорного моря проти російських військ. За повідомленням міноборони, захищаються бази та порти Одеси, Південного, Очакова та Чорного моря.

Водночас певні сили та засоби були передислоковані на оборону Києва.

Крім цього, повітряні сили ЗСУ відштовхують авіаудари противника, ведуть постійну розвідку з використанням БПЛА, завдають ударів по колонах окупаційних військ у районах Нової Збурівки, Куп'янська, Нової Каховки та ворожих повітрянодесантних військ під Гостомелем.

Внаслідок бойових дій на деяких дільницях угруповання Об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях відновили позицію на передовій.

У зоні відповідальності відокремлених підрозділів ворог намагається вбити у бойові формування наших військ на глибину баз взводів.

Передбачувані втрати противника: танків – понад 30, бронетанкових машин – до 130, літаків – 7, вертольотів – 6.

Як повідомляв «Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.