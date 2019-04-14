Нападника на автомобіль посла України в Лондоні взяли під варту



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Нападник не отримав жодних травм при затриманні

Нападник у центральній поліцейській дільниці Лондона

У Лондоні чоловіка, що напав на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба Скотланд-Ярду.

«Чоловік у віці 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство співробітників поліції і нанесенні збитку», - вказується в повідомленні.

Зазначається, що в якості запобіжного заходу його спочатку доставили в центральну лікарню Лондона, проте було встановлено, що він не отримав жодних травм при затриманні. На даний момент він у центральній поліцейській дільниці Лондона.

Як повідомлялось, у суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства. Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла. У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції.

Перед атакою біля українського посольства зловмисник кілька годин голосно слухав в машині українську музику.