У Києві 8 березня відбудеться Марш жінок. Організаторки нагадають Зеленському про його обіцянки
Активістки вимагатимуть ратифікації Стамбульської конвенції
У Києві анонсували Марш жінок-2021, який відбудеться 8 березня і цьогоріч буде присвячений темі жінок і пандемії. Також жінки нагадають президенту України Володимиру Зеленському про його обіцянку винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.
«Рівень домашнього насильства в умовах карантину стрімко зростає, натомість відповідальність тих, хто здійснює насильство, досі не є безумовною перед законом. Неможливість ізолювати агресора ще більше ускладнює ситуацію та підвищує вразливість постраждалих, їхню потребу в захисті та допомозі. Ми досі чекаємо ратифікації Стамбульської конвенції, обіцяної президентом після набрання 25 000 голосів під петицією. Проте це «жіноче питання» досі є неактуальним для української влади», – йдеться в повідомленні.
Організаторки зазначають, що найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках. Зокрема, вони вимушені поєднувати догляд за дітьми, хатні справи й роботу. Також під час пандемії суттєво збільшився рівень домашнього насильства, від якого страждають переважно жінки та діти. А ще саме жінки найчастіше потрапляють у зону ризику зараження Covid-19, бо є значною частиною медичної й освітньої сфер.
Отож, активістки вимагатимуть ратифікації Стамбульської конвенції, збільшення соціальної допомоги матерям, що виховують дітей, та додаткової підтримки дітей з інвалідністю. Також учасниці Маршу вимагатимуть припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження Covid-19, забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг.
Марш відбудеться в понеділок, 8 березня, о 13:00.