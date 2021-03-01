У Києві 8 березня відбудеться Марш жінок. Організаторки нагадають Зеленському про його обіцянки

Активістки вимагатимуть ратифікації Стамбульської конвенції

У Києві анонсували Марш жінок-2021, який відбудеться 8 березня і цьогоріч буде присвячений темі жінок і пандемії. Також жінки нагадають президенту України Володимиру Зеленському про його обіцянку винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.

«Рівень домашнього насильства в умовах карантину стрімко зростає, натомість відповідальність тих, хто здійснює насильство, досі не є безумовною перед законом. Неможливість ізолювати агресора ще більше ускладнює ситуацію та підвищує вразливість постраждалих, їхню потребу в захисті та допомозі. Ми досі чекаємо ратифікації Стамбульської конвенції, обіцяної президентом після набрання 25 000 голосів під петицією. Проте це «жіноче питання» досі є неактуальним для української влади», – йдеться в повідомленні.

Організаторки зазначають, що найбільше негативні наслідки пандемії відбилися на жінках. Зокрема, вони вимушені поєднувати догляд за дітьми, хатні справи й роботу. Також під час пандемії суттєво збільшився рівень домашнього насильства, від якого страждають переважно жінки та діти. А ще саме жінки найчастіше потрапляють у зону ризику зараження Covid-19, бо є значною частиною медичної й освітньої сфер.

Отож, активістки вимагатимуть ратифікації Стамбульської конвенції, збільшення соціальної допомоги матерям, що виховують дітей, та додаткової підтримки дітей з інвалідністю. Також учасниці Маршу вимагатимуть припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження Covid-19, забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг.

Марш відбудеться в понеділок, 8 березня, о 13:00.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році), однак досі не ратифікувала.

Міжнародні та українські експерти неодноразово наполягали на тому, що цей документ має бути ратифікований та імплементований у національне законодавство. Тим паче, що Європейський парламент у резолюції від 28 листопада 2019 року закликав держави-підписантки ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Улітку 2019-го після парламентських виборів у «Слузі Народу» заявляли, що ратифікація Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству буде одним із перших законопроєктів, які розгляне парламент.

Торік 14 травня петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції набрала понад 25 тисяч голосів. Після цього її був зобов'язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.