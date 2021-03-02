Як працюватимуть банки 8 березня. НБУ пояснив графік роботи

Банки можуть самостійно встановлювати графік роботи на 8 березня

У понеділок, 8 березня, відзначають Міжнародний жіночій день. В Україні це офіційний вихідний, йдеться в коментарі пресслужби Національного банку України.

Система електронних платежів НБУ працює в режимі 23/7. Це значить, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.

Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, зазначили в пресслужбі. «Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України», – йдеться в повідомленні.

У НБУ також додали, що банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 6-8 березня, відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 9 березня.

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Загалом у березні в українців буде дев'ять вихідних днів.

Компанія «Укрзалізниця» замінила кілька додаткових поїздів, які напередодні призначили до 8 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином, який ввели у Івано-Франківській області.

Зазначимо, вже кілька років в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного в Міжнародний жіночий день. Противники апелюють до того, що це радянське свято, у лютому 2017 року Український інститут національної пам’яті розробив пропозиції щодо декомунізації календаря державних свят. Замість вихідного дня 8 березня було запропоновано встановити вихідний Шевченківський день (9 березня) та Кабмін усе ж вирішив не скасовувати вихідний у Міжнародний жіночий день.