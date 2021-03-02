У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)

До створення подарунку хлопці готувалися впродовж двох днів

В одному з гуртожитків Рівненського державного гуманітарного університету юнаки заздалегідь підготували подарунок для дівчат на 8 березня. Студенти приготували більше 400 маленьких бутербродів, завдовжки понад сім метрів, пише Rivne.media.

Попередньо хлопці закупили всі необхідні продукти: хліб, ковбасу, сало, оселедці, майонез, масло тощо. Кажуть, що готувалися впродовж двох днів. Проте фінальним результатом задоволені – один суцільний велетенський бутерброд із маленьких канапок розклали на кількох столах.

Ідейною натхненницею створення бутерброда-велетня стала директорка студенстького містечка РДГУ Віра Бабак. Жінка розповіла, що раніше такі заходи проводили частіше.

Цього разу на рекорд не претендували, однак колись отримали сертифікат за найбільшу в Україні піцу. «Вже не пам’ятаю, скільки метрів вона була, але є сертифікат, що то був рекорд України. Зараз нам рекордів ніяких не треба: ми просто хчоемо разом зі студентами жити, працювати і святкувати. Якщо все буде добре й ніякого ковіду не буде, ми хочемо зробити в майбутньому великий-великий торт», – розповіла Бабак.

Після офіційної частини всі приступили до частування. Уже за перші хвилини присутні на заході з’їли чималу частину багатогодинної роботи.

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Загалом у березні в українців буде дев'ять вихідних днів.