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    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)

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    &nbsp;Студенти задоволені фінальним результатом своєї роботи - У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
     Студенти задоволені фінальним результатом своєї роботи
    Фото: Rivne.media

    До створення подарунку хлопці готувалися впродовж двох днів

    В одному з гуртожитків Рівненського державного гуманітарного університету юнаки заздалегідь підготували подарунок для дівчат на 8 березня. Студенти приготували більше 400 маленьких бутербродів, завдовжки понад сім метрів, пише Rivne.media.

    Попередньо хлопці закупили всі необхідні продукти: хліб, ковбасу, сало, оселедці, майонез, масло тощо. Кажуть, що готувалися впродовж двох днів. Проте фінальним результатом задоволені – один суцільний велетенський бутерброд із маленьких канапок розклали на кількох столах.

    Ідейною натхненницею створення бутерброда-велетня стала директорка студенстького містечка РДГУ Віра Бабак. Жінка розповіла, що раніше такі заходи проводили частіше.

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    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
    У Рівному студенти незвично привітали дівчат із 8 березня (фото)
    Фото: Rivne.media

    Цього разу на рекорд не претендували, однак колись отримали сертифікат за найбільшу в Україні піцу. «Вже не пам’ятаю, скільки метрів вона була, але є сертифікат, що то був рекорд України. Зараз нам рекордів ніяких не треба: ми просто хчоемо разом зі студентами жити, працювати і святкувати. Якщо все буде добре й ніякого ковіду не буде, ми хочемо зробити в майбутньому великий-великий торт», – розповіла Бабак.

    Після офіційної частини всі приступили до частування. Уже за перші хвилини присутні на заході з’їли чималу частину багатогодинної роботи.

    У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Загалом у березні в українців буде дев'ять вихідних днів.

    Теги: 8 березня вихідні студенти рекорд Рівне жінка
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