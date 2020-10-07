У Трампа виявили антитіла до Covid-19



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У Трампа виявили антитіла до Covid-19 Фото: ЕРА

Протягом доби у Трампа не спостерігаються симптоми захворювання

У президента США Дональда Трампа виявили антитіла до коронавірусу.

Про це повідомила прессекретар Трампа Кейлі Макенані.

Вона зазначила, що протягом доби у Трампа не спостерігаються симптоми захворювання.

«На сьогодні у нього немає температури вже протягом понад чотири дні, симптомів немає більше, ніж 24 години, він не потребував і не отримував додаткової кисневої підтримки з моменту госпіталізації», - йдеться у висновку лікарів.

Також повідомляється, що за результатами аналізів у Трампа в організмі наявні антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.