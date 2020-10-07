У Трампа виявили антитіла до Covid-19
Протягом доби у Трампа не спостерігаються симптоми захворювання
У президента США Дональда Трампа виявили антитіла до коронавірусу.
Про це повідомила прессекретар Трампа Кейлі Макенані.
Вона зазначила, що протягом доби у Трампа не спостерігаються симптоми захворювання.
«На сьогодні у нього немає температури вже протягом понад чотири дні, симптомів немає більше, ніж 24 години, він не потребував і не отримував додаткової кисневої підтримки з моменту госпіталізації», - йдеться у висновку лікарів.
Також повідомляється, що за результатами аналізів у Трампа в організмі наявні антитіла до коронавірусу.
Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.
Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.
Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.
Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.
Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.