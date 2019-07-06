Нардеп Чорновол з'ясувала, чи повернувся в Київ одіозний Іванющенко (відео)



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Одіозний чиновник часів правління президента-втікача Ввіктора Януковича Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський)

Тетяна Чорновол зі своїм помічником, блогером Андрієм Дзинзею запустили дрон над київським маєтком Іванющенка, аби дізнатися, чи справді він уже в Києві

Народний депутат Тетяна Чорновол зі своїм помічником, блогером Андрієм Дзинзею запустили дрон над київським маєтком соратника Януковича Юрія Іванющенка, аби дізнатися, чи справді він уже повернувся у Києв після п'ятирічного перебування у Марокко. Про це Чорновол повідомила у Facebook.

Вони з'ясували, що маєток тільки готують до приїзду Іванющенка.

«Отже ми злетіли і побачили, що по території пересуваються люди в офіційній одежі – таких чорних костюмах, незважаючи на літо. Ми побачили припарковані автомобілі представницького А-класу. Але нам так здалося, що Юрія Іванющенка тут немає, тому що ніяка охорона не кинулася нас переймати. Здається, що маєток тільки готують до його приїзду», - зазначила Чорновол.

На її думку, це безсоромно - прилітати в Київ, заходити в шикарні маєтки, коли їхня мала батьківщина у вогні (Юрій Іванющенко – уродженець Єна́кієвого Донецької області, - «Главком»).

«Повертайтесь на малу батьківщину. Давайте, повертайтесь в Єнакієве. Чемодан-вокзал-Єнакієве», - резюмувала нардеп.

Як повідомив в коментарі «Главкому» волонтер Роман Синіцин, одіозний чиновник часів правління президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський) 3 липня повернувся у Київ. «За даними моїх джерел, він у середу прилетів у Київ – зараз перевіряємо», - додав він.

Як повідомлялось 2 липня, прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього «регіонала» та соратника Януковича Юрія Іванющенка. У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Проте 5 липня у Генеральній прокуратурі заявили, що скасовано постанову про закриття кримінального провадження стосовно колишнього регіонала та соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка, відомого як «Юра Єнакієвський». Розслідування його справи поновлено, тож ГПУ просить Нацполіцію знову оголосити Іванющенка в розшук.