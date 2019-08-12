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    Політика

    Радник команди Зеленського розповів, чому не вступатиме в партію «Слуга народу»

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    Микита Потураєв планує працювати в Раді IX скликання в новому комітеті з гуманітарної політики - Радник команди Зеленського розповів, чому не вступатиме в партію «Слуга народу»
    Микита Потураєв планує працювати в Раді IX скликання в новому комітеті з гуманітарної політики

    Партії не треба багато членів: достатньо мати кістяк членів партії, а навколо – прихильників, вважає Микита Потураєв

    Микита Потураєв (№97 виборчого списку «Слуги народу») не має наміру вступати в президентську партію.

    «Робити зі «Слуги народу» КПРС ніхто не буде. У команді є члени партії, я до них не відношусь і не планую вступати в партію», - розповів новообраний депутат в інтерв’ю «Детектор медіа».

    Він впевнений, що партії не треба набирати багато членів, достатньо мати кістяк членів партії, а навколо — коло прихильників. «Тих людей, які можуть працювати на різних посадах, так чи інакше реалізуючи великий план великих змін, який спільно напрацьований іще під час президентської кампанії. І потім він був допрацьований під час парламентської кампанії, й тепер дуже швидко буде показаний у вигляді законопроєктів», - розповів Потураєв.

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    Також він повідомив, що немає посади у фракції.

    «Навіщо вона мені потрібна? Додаткове навантаження за ті ж гроші? Ні, дякую», - сказав радник Зе!Команди.

    Нагадаємо, Потураєв планує працювати в комітеті з питань гуманітарної політики, який очолить гендиректор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

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    Верховна Рада партія Слуга народу Микита Потураєв
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