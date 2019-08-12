Радник команди Зеленського розповів, чому не вступатиме в партію «Слуга народу»



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Микита Потураєв планує працювати в Раді IX скликання в новому комітеті з гуманітарної політики

Партії не треба багато членів: достатньо мати кістяк членів партії, а навколо – прихильників, вважає Микита Потураєв

Микита Потураєв (№97 виборчого списку «Слуги народу») не має наміру вступати в президентську партію.

«Робити зі «Слуги народу» КПРС ніхто не буде. У команді є члени партії, я до них не відношусь і не планую вступати в партію», - розповів новообраний депутат в інтерв’ю «Детектор медіа».

Він впевнений, що партії не треба набирати багато членів, достатньо мати кістяк членів партії, а навколо — коло прихильників. «Тих людей, які можуть працювати на різних посадах, так чи інакше реалізуючи великий план великих змін, який спільно напрацьований іще під час президентської кампанії. І потім він був допрацьований під час парламентської кампанії, й тепер дуже швидко буде показаний у вигляді законопроєктів», - розповів Потураєв.

Також він повідомив, що немає посади у фракції.

«Навіщо вона мені потрібна? Додаткове навантаження за ті ж гроші? Ні, дякую», - сказав радник Зе!Команди.

Нагадаємо, Потураєв планує працювати в комітеті з питань гуманітарної політики, який очолить гендиректор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.