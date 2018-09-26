Нардеп про «аптечний законопроект»: Нам пропонують насильно закривати аптеки



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На думку Костянтина Яриніча, норма «аптечного» законопроекту про географічні обмеження на розташування аптек (не ближче 500 одна до одної) зруйнує здорову конкуренцію на ринку

Законопроект №8591, спрямований на регуляцію аптечного ринку, з одного боку має хорошу мету: деструкція монополій. Але з іншого боку - запропоновані у ньому норми можуть знищити малий та середній аптечний бізнес. Про це заявив лікар, народний депутат, член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Костянтин Яриніч, передає УНН.

За словами політика, він особисто законопроект № 8591 не підписував, адже не погоджується з низкою його положень.

«Я цей законопроект не підписував, я відверто вам кажу. Бо у мене є своя думка щодо регуляції. Я думаю, що ми його будемо обговорювати на комітеті. Готуємо свої правки і своє бачення, і якщо вони будуть сприйняті - тоді я, можливо, і підтримаю на голосуванні цей документ», - сказав Яриніч.

Він також додав, що норма «аптечного» законопроекту про географічні обмеження на розташування аптек (не ближче 500 одна до одної) зруйнує здорову конкуренцію на ринку. Тим паче, що із документу взагалі неясно, яким чином можна реалізовувати подібну вимогу.

«Про 500 метрів: наголошую - є здорова конкуренція і є здоровий бізнес. Яким чином? Ми закриватимемо аптеки? Комусь лишимо, а комусь ні? Яким чином ця регуляція буде проходити? Ми просто будемо насильно закривати аптеки, які вже існують?», - прокоментував нардеп, додавши, що до питання регуляції аптечного ринку треба підходити дуже виважено, адже за умов штучного адміністративного втручання «можуть постраждати чесні представники малого та середнього бізнесу».