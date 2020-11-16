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    Нардеп Рабінович захворів на коронавірус

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    У Вадими Рабіновича підтвердили Covid-19 - Нардеп Рабінович захворів на коронавірус
    У Вадими Рабіновича підтвердили Covid-19

    «На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися», – зазначив депутат

    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа-За життя» Вадим Рабінович захворів на коронавірус.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися», – зазначив нардеп.

    Раніше у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

    Зазначимо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

    Також 12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус. 

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid-19 і знаходиться на самоізоляції вдома. 

    9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

    Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

    Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу. 

    До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

    Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    Теги: Верховна Рада Вадим Рабінович депутат Опозиційна платформа — За життя коронавірус
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