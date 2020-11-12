Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус

За словами заступника голови Верховної Ради його не вберегли ні маска, ні рукавиці, ні дезінфекції

У першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука виявили коронавірус. Про це він повідомив в Facebook.

«Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю», - написав Стефанчук.

Він попросив усіх, з ким останнім часом контактував, уважно поставитися до стану здоров’я. Журналістам він також зізнався, що почувається не дуже добре.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.