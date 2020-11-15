Вчені назвали ще один симптом Covid-19

Деякі хворі на коронавірус скаржаться на біль у суглобах

Болі в спині іноді можуть вказувати на коронавірус

Лікарі з початку пандемії коронавірусу виділили понад 20 симптомів хвороби. Серед них підвищена температура, втома, сухий кашель, нежить, біль у горлі, діарея, головний біль і ускладнене дихання є найбільш частими. Однак нещодавно вони виявили ще один симптом, який може сигналізувати про початок захворювання. Про це пише видання Express.

В доповіді ВООЗ, де розповідаються результати аналізу 55 924 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 в Китаї, було встановлено, що 14,8% пацієнтів повідомили про міалгію або артралгію (біль у суглобах).

Це значно менше, ніж число пацієнтів, які повідомили про лихоманку (87,9%) і сухий кашель (67,7%), і все ж рідше зустрічається, ніж інші симптоми, такі як втома (38,1%) і задишка (18,6%). Однак кожен 9-й хворий страждає від цього симптому.

Міалгія є симптомом, який виражається болем у групах м'язів або дифузно. Симптом може спровокувати безліч факторів - можливий зв'язок з порушенням проникності клітинної мембрани, запальними процесами. Часто супроводжується слабкістю, набряками. В залежності від етіології, біль може мати різний характер, найчастіше - ниючий, давлячий.

У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці США National Institutes of Health, була досліджена інфекційна міалгія при Covid-19. У дослідженні зазначалося: «міалгія є поширеним симптомом у пацієнтів з вірусними інфекціями, такими як нова коронавірусна хвороба 2019 року (Covid-19) та грип».

Також лікарі розповідають, що болі в спині при коронавірусі можуть вказувати на розвиток пневмонії.

«Міалгія і втома у пацієнтів з Covid-19 можуть бути більш тривалими, ніж при інших вірусних інфекціях, і можуть бути несприйнятливі до звичайних знеболюючих препаратів», - наголошують лікарі.

При цьому болі зменшуються при ефективному лікуванні інфекції.

За даними доктора медичних наук, лікаря-інфекціоніста та професора внутрішньої медицини в медичному університеті Північно-Східного Огайо Річарда Уоткінса, вірусні інфекції викликають м'язовий біль як побічний ефект активації імунної відповіді.

«Це результат того, що клітини імунної системи виділяють інтерлейкіни, які є білками, що допомагають в боротьбі з наступаючими патогенами», - сказав він.

До слова, також вчені з'ясували. що куріння вейпа виявилося небезпечним під час пандемії коронавірусу.

Також нагадаємо, що у світі зафіксували більше 54 мільйонів нових випадків коронавірусу.