Нардеп від БПП позивається до Гриценка



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Сергій Березенко, заступник лідера фракції «Блоку Петра Порошенка»

Березенко вимагає від Гриценка вибачення за «відвертий наклеп і голослівні заяви»

Депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Березенко заявив 25 березня, що позивається до кандидата в президенти України Анатолія Гриценка з вимогою вибачитися за «відвертий наклеп і голослівні заяви».

Про це Березенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У позові вказав символічну суму компенсації – одну гривню», – написав Березенко.

Нардеп додав, що готовий відкликати свою заяву, вказавши, що «навіть зараз Гриценко ще має шанс вибачитися за свої слова».

Раніше в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» 7 лютого Анатолій Гриценко заявив, нібито президент Петро Порошенко наказав виділити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, і одним із організаторів схеми назвав депутата Березенка.

11 березня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему з підкупу виборців, до організації якої, за його словами, ймовірно причетний заступник голови президентської фракції Сергій Березенко.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.