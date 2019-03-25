Нардеп від БПП позивається до Гриценка
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Березенко вимагає від Гриценка вибачення за «відвертий наклеп і голослівні заяви»
Депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Березенко заявив 25 березня, що позивається до кандидата в президенти України Анатолія Гриценка з вимогою вибачитися за «відвертий наклеп і голослівні заяви».
Про це Березенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«У позові вказав символічну суму компенсації – одну гривню», – написав Березенко.
Нардеп додав, що готовий відкликати свою заяву, вказавши, що «навіть зараз Гриценко ще має шанс вибачитися за свої слова».
Раніше в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» 7 лютого Анатолій Гриценко заявив, нібито президент Петро Порошенко наказав виділити 2 мільярди гривень на підкуп виборців, і одним із організаторів схеми назвав депутата Березенка.
11 березня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему з підкупу виборців, до організації якої, за його словами, ймовірно причетний заступник голови президентської фракції Сергій Березенко.
Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.
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