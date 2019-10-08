Нардеп віл «Голосу»: Єдина формула, яку ми готові прийняти, — це «формула України»



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Фото: facebook.com/GolosZmin

Інна Совсун: «Червоні лінії» - це те, про що ми не чуємо

Єдина формула, яку готова прийняти партія «Голос» — це «формула України». Не «формула Путіна», не «формула Штайнмаєра». Про це повідомляє пресслужба партії з посиланням на депутата Інну Совсун.

Вона наголосила, що формула України», яка виписана у нашій Конституції та за яку загинули тисячі людей, — це формула єдиної, суверенної країни.

«Ми чули також, що парламент має голосувати за особливий статус територій. Це не так. Я зі свого боку скажу, що ми зробимо все можливе, щоб ніякого особливого статусу, ніяких умов, які нам нав'язує Росія чи Путін, парламент не підтримав. І ми переконані, що тисячі людей, які вийшли сьогодні на Майдан, вийдуть ще раз і ще раз, і переконають президента в тому, які межі ми не можемо переступати. Для цього ми не раз виходили сюди, для цього ми прийшли у парламент, і я переконана, що спільно ми відстоїмо те, заради чого ми боремося, — спільну, єдину, цілісну, заможну Україну», - заявила Совсун.

«Сьогодні у нас дуже тяжка ситуація. Ми чуємо дуже багато про перемовини з ворогом. Чого ми не чуємо? Ми не чуємо червоних ліній, які не готові перейти переговорники. Але ми знаємо, що ці червоні лінії є. Вони повинні бути озвучені президентом. І Майдан пришов сюди (на акцію «Ні капітуляції», - ред.), аби зафіксувати ці червоні лінії. Ми повинні пояснити владі, що ніхто не допустить капітуляції — ані 13 мільйонів людей, які проголосували за президента Зеленського, ані 20 мільйонів тих, хто не голосували за нього», - наголосила Совсун.

Депутат переконана, що президент повинен прийти до народу, до парламенту і пояснити, на чому він стоїть. «А стояти він може тільки на одному — на тому, що Україна є суверенна і цілісна, і ми не можемо підважувати нашу цілісність та суверенітет. Ми не можемо здавати ані сантиметра нашої території. Кожен метр української території відвойований українськими військовими і добровольцями, які також сьогодні тут, на Майдані. Але ще більше їх на Сході — вони утримуть кордони України», - підсумувала Совсун.

За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.