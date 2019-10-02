Нардеп від «Слуги народу» обурений вчинком Зеленського (фото)



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Фото: facebook.com/dubinskyi

Дубінський розкритикував президента за спільне фото з главою НБУ та його заступницею

Народний депутата з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський розкритикував президента Володимира Зеленського за спільне фото з главою Національного банку України Яковом Смолієм та та його заступницею Катериною Рожковою. Про це нардеп написав у Facebook.

На фото поруч з президентом і керівниками НБУ також стоять прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Богдан.

«Глава Нацбанку Смолій - три кримінальні справи. Перший заступник голови НБУ Рожкова – п’ять кримінальних справ. Ну, не знаю, пацани ...», - зазначив Дубінський.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро має намір допитати голову Національного банку Якова Смолія у справі про недекларування майна.

Раніше НАБУ відкрило справу за фактом не декларування Смолієм майна на 18 млн гривень.

Нагадаємо, 2018 року Дарницький районний суд Києва за позовом народного депутата Ігоря Луценка відсторонив від посади заступницю голови Національного банку України Катерину Рожкову та заборонив їй брати участь у засіданнях правління регулятора. За словами Ігоря Луценка, Рожкова разом з тодішньою очільницею Нацбанку Гонтаревою «ухвалювали рішення в НБУ в інтересах банків в порушення антикорупційного законодавства».

Нацбанк подав апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Дарницького райсуду про відсторонення Катерини Рожкової від посади заступниці голови Національного банку України.



