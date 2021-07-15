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    Рада розпочне сьогоднішнє засідання з відставки Авакова

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    Арсен&nbsp;Аваков пропрацював міністром внутрішніх справ у чотирьох урядах&nbsp; - Рада розпочне сьогоднішнє засідання з відставки Авакова
    Арсен Аваков пропрацював міністром внутрішніх справ у чотирьох урядах 
    Фото з відкритих джерел

    Очільник МВС у вівторок подав заяву про звільнення з посади

    Верховна Рада в четвер почне пленарне засідання з розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, про що йдеться на сайті парламенту.

    За відставку глави МВС голосуватимуть на черговому засіданні, яке розпочнеться о 10 ранку.

    Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту – це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.

    Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

    Ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

    Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

    Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

    Аарсен Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) і Дениса Шмигаля (2020-2021).

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    Теги: МВС Верховна Рада Арсен Аваков Володимир Зеленський президент партія Слуга народу звільнення
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    Рада розпочне сьогоднішнє засідання з відставки Авакова