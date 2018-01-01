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    Нардепи сьогодні послухають міністрів та розійдуться до лютого

    Восьма сесія парламенту розпочне свою роботу 6 лютого
    Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання. Після години уряду та оголошення депутатських запитів парламентарі планують виступати у різному. Наприкінці засідання буде оголошено про закриття сьомої сесії. Зазвичай перед
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    <p>Представники уряду в парламенті&nbsp;</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Представники уряду в парламенті 

    Фото: Главком 

    Восьма сесія парламенту розпочне свою роботу 6 лютого

    Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

    Після години уряду та оголошення депутатських запитів парламентарі планують виступати у різному. Наприкінці засідання буде оголошено про закриття сьомої сесії. Зазвичай перед закриттям сесії перед депутатами виступає спікер парламенту.

    Восьма сесія парламенту розпочне свою роботу 6 лютого.

    Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

    Також 18 січня парламент ухвалив закон про приватизацію.

    Однак Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд.

    Разом з тим учора Рада дозволила участь іноземних військ у навчаннях на території України.

     

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