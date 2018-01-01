Нардепи сьогодні послухають міністрів та розійдуться до лютого
- Сьогодні, 09:40
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Представники уряду в парламенті
Фото: Главком
Восьма сесія парламенту розпочне свою роботу 6 лютого
Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.
Після години уряду та оголошення депутатських запитів парламентарі планують виступати у різному. Наприкінці засідання буде оголошено про закриття сьомої сесії. Зазвичай перед закриттям сесії перед депутатами виступає спікер парламенту.
Восьма сесія парламенту розпочне свою роботу 6 лютого.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.
Також 18 січня парламент ухвалив закон про приватизацію.
Однак Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд.
Разом з тим учора Рада дозволила участь іноземних військ у навчаннях на території України.