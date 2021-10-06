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    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану

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    Врятоване&nbsp;левеня відправлять на реабілітацію в ПАР - Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану
    Врятоване левеня відправлять на реабілітацію в ПАР
    фото: Олександр Фельдман / Facebook

    Депутати Столар і Фельдман допомогли левеняті з ресторанного звіринця. Його повернуть в Африку

    Сім'я народного депутата Вадима Столара передала Всесвітньому відкритому фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR) африканське левеня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олександр Фельдман.

    «Вадим його викупив в одному з ресторанів Прикарпаття. Він був обурений ситуацією, але пообіцяв власникам ресторану не називати його публічно, якщо вони дадуть слово припинити таке знущання над тваринами, а якщо ні – то з ними вже будуть розбиратися відповідні правоохоронні органи», – розповів Олександр Фельдман.

    За його словами, левеня повернуть в Африку – відправлять на реабілітацію в ПАР в рамках співпраці «Фельдман Екопарку», WOFARR і південноафриканської зоозахисної організації Warriors of wildli fe.

    «Ці організації спільно вже відправляли для реабілітації та проживання в умовах, максимально наближених до природних, дві групи левів: п'ять в минулому році і вісім в цьому», – додав Фельдман.

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    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану
    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану
    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану
    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану

    Політик також підкреслив, що це серйозна проблема – в Україні в різних звіринцях в неналежних умовах утримують чимало левів, і кращий вихід із ситуації – відправляти їх на батьківщину.

    «Дякую Вадиму Столар за те, що він підключився до вирішення цієї проблеми – це можна зробити тільки разом, об'єднавши зусилля природозахисників різних країн і всіх зацікавлених сторін», – додав він.

    Нагадаємо, в кінці серпня в «Фельдман Екопарк» відпустив в дику природу рідкісного орлана–білохвоста. Рідкісного птаха за два місяці до цього знайшли знесиленого у себе у дворі мешканці одного з населених пунктів на Харківщині. Орла передали на реабілітацію в «Фельдман Екопарк», а після того, як птицю виходили, відпустили в дику природу.

    Теги: депутат тварини Африка Вадим Столар
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    Нардепи Столар і Фельдман відправлять в Африку левеня, врятоване з ресторану