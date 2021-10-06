На Вінниччині околицю селища забруднили рештками тварин (фото)

За результатами перевірки на відповідальну особу складено протоколи за порушення природоохоронного законодавства

Фахівці опрацьовують матеріали для розрахунку шкоди завданої довкіллю

На Вінниччині у селищі Гулівці Калинівської громади представники місцевого «Ветсанзаводу» закидали територію кістками та іншими рештками тварин. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

На місце викликали фахівців Державної екологічної інспекції області. Ті підтвердили факт, а на відповідальних осіб склали акти та видали припис на усунення порушень. Наразі опрацьовують матеріали для розрахунку шкоди завданої довкіллю.

«Інспектори прибули з перевіркою на підставі звернення громадянина. Було проведено позапланову перевірку суб’єкта господарювання на території Калинівської міської об’єднаної територіальної громади за межами селища Гулівці. З’ясувалося, що суб’єктом господарювання здійснено складування відходів тваринного погодження на земельній ділянці», – йдеться у повідомлені.

Відділом інструментального лабораторного контролю було здійснено відбір проб на предмет забруднення земель і ґрунтів, зумовлене господарською діяльністю.

«Згідно з протоколом вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів виявлено перевищення, що призвело до забруднення ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації. За результатами перевірки на відповідальну особу складено протоколи за порушення природоохоронного законодавства та видано припис на усунення виявленого порушення, а також роз’яснено вимоги природоохоронного законодавства України», – зауважують в екологічній інспекції.

Нагадаємо, біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці.

Також, подібний інцидент нещодавно трапився і у Підгородному Дніпропетровської області. Там на трасі при перевезені мертвих тушок курей, також чимало попадало на дорогу. У результаті трупи тварин на палючому сонці почали розкладатися і поширювати нестерпний запах довкола.