Степанов пояснив, чи буде комендантська година в Україні через Covid-19

Степанов: Ми ніколи не вели таких розмов

Юридично запровадження комендантської години в країні можливе тільки після введення надзвичайного стану

В Україні поки не обговорюється запровадження комендантської години через карантин в зв’язку з Covid-19, заявив в ефірі каналу «Україна 24» міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан», – підкреслив Степанов.

За його словами, є певний механізм введення цього стану – узгодження Верховною Радою, ствердження президентом.

«Після чого можуть бути введені такі заходи», – додав очільник міністерства.

1 квітня в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19, від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії. МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження, які діятимуть до 9 квітня. З 5 по 16 квітня в Києві будуть діяти ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.

У «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.