Ляшко побачив в Зеленському «пародію на диктатора»
Радикали переходять в опозицію до Зеленського та його партії
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко гнівно відреагував на непотрапляння своєї політичної сили до Верховної Ради дев'ятого скликання.
Про це Ляшко написав у Facebook.
«Народе мій, що ти наробив?!», – так починається допис політика.
«Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого», – написав він.
Лідер Радикальної партії зазначив, що він та його команда перебуватимуть в опозиції до президента України Володимира Зеленського, і що вони «нікуди не йдуть і не припиняють боротьбу за Україну».
Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.
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Слуга народу43.17%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.11%
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Голос5.83%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.
У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.