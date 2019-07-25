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    Ляшко побачив в Зеленському «пародію на диктатора»

    • Розсилка
    Ляшко побачив в Зеленському «пародію на диктатора»

    Радикали переходять в опозицію до Зеленського та його партії

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко гнівно відреагував на непотрапляння своєї політичної сили до Верховної Ради дев'ятого скликання.

    Про це Ляшко написав у Facebook.

    «Народе мій, що ти наробив?!», – так починається допис політика.

    «Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого», – написав він. 

    Лідер Радикальної партії зазначив, що він та його команда перебуватимуть в опозиції до президента України Володимира Зеленського, і що вони «нікуди не йдуть і не припиняють боротьбу за Україну».

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    Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.11%
    • Голос
      5.83%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

    У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.

    Олег Ляшко вибори партії політика Facebook
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