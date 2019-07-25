Ляшко побачив в Зеленському «пародію на диктатора»



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Радикали переходять в опозицію до Зеленського та його партії

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко гнівно відреагував на непотрапляння своєї політичної сили до Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про це Ляшко написав у Facebook.

«Народе мій, що ти наробив?!», – так починається допис політика.

«Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого», – написав він.

Лідер Радикальної партії зазначив, що він та його команда перебуватимуть в опозиції до президента України Володимира Зеленського, і що вони «нікуди не йдуть і не припиняють боротьбу за Україну».

Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.