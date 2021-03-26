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    На Вінниччині зловмисники побили і завдали удару ножем 80-річній жінці

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    Зловмисники забрали у бабусі 15 тисяч гривень та втекли - На Вінниччині зловмисники побили і завдали удару ножем 80-річній жінці
    Зловмисники забрали у бабусі 15 тисяч гривень та втекли
    фото:vn.npu.gov.ua

    Потерпіла бабуся після нападу кілька годин оговтувалася від страху і лише згодом подзвонила в поліцію

    На Вінниччині вночі, 25 березня, зловмисники в масках проникли серед ночі до будинку літньої мешканки с. Тиманівка Тульчинського району, побили її та нанесли ножові поранення, вимагаючи гроші. Потерпіла віддала нападникам 15 тисяч гривень, після чого вони втекли. Вранці їх затримали поліцейські у місті Тульчин, про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області .

    Зловмисники пробралися до помешкання пенсіонерки, яка проживала самотньо, вночі, через віконну раму. Бабусю, яка прокинулась від шуму, нападники почали бити та вимагати гроші. Аби літня жінка віддала їм усе, один з нападників приставив ніж до її горла, а потім завдав порізів. Зловмисники забрали 15 тисяч гривень та втекли.

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    На Вінниччині зловмисники побили і завдали удару ножем 80-річній жінці
    На Вінниччині зловмисники побили і завдали удару ножем 80-річній жінці

    Потерпіла бабуся після нападу кілька годин оговтувалася від страху і лише згодом подзвонила в поліцію. Пенсіонерка детально описала своїх кривдників, що допомогло поліції у їх розшуку.

    За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишина, під ранок поліцейські затримали обох зловмисників у Тульчині. Після злочину вони поїхали розважатися та пиячити.

    Затримані віком 29 та 27 років, мешканці цього ж району. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошення їм про підозру у вчиненні розбійного нападу згідно ч.3 ст.187 КК України (розбій) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення.

    Нагадаємо, у Вінниці заробітчанин заколов свого напарника.

    Теги: пенсіонери гроші напад Вінниччина жінка
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