Фото закарпатської дачі Медведчука потрапили в мережу

Обшуки на дачі Віктора Медведчука були пов'язані з бізнес-діяльністю його дружини

Що побачили правоохоронці під час обшуку у кума Путіна

Фотографії обшуку резиденції Віктора Медведчука «Ведмежа Діброва» біля Жденієво на Закарпатті з’явилися в мережі. Як повідомляють «Схеми» на своїй сторінці в Facebook, обшук мав місце 19 березня.

Слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке веде Національна поліція. На фото неодноразово можна побачити співробітників департаменту стратегічних розслідувань, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу «Корд».

Прессекретар департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, коментуючи обшуки, заявила журналістам, що провадження відкрито згідно зі ст.364 Кримінального кодексу – «зловживання владою або службовим становищем посадових осіб під час виділення та користування земельними ділянками».

Журналіст Віталій Глагола у Telegram-каналі заявив, що проведені правоохоронцями обшуки стосувалися порушень закону з боку дружини Медведчука – Оксани Марченко.

«Компанія Оксани Марченко «Інвестиційна компанія «Терраінвест» через іншу її ж компанію незаконно отримала в приватну власність ділянку землі в Закарпатській області. Не обійшлося без допомоги чиновників районної держадміністрації, у яких також проводять обшуки... На присвоєній землі дружина Медведчука вже встигла побудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс для своєї сім'ї», – зазначає він з посиланням на свої джерела серед правоохоронців.

Згодом стало відомо, що мова йде про комплекс під назвою «Паражин».

Перед цим, 11 березня, проводилися масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ, проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Раніше стало відомо, що під час незаконної анексії Криму родини Віктора Медведчука та Тараса Козака за незначну суму отримали частину великого нафтового бізнесу на території Росії.

Нещодавно під стінами Офісу генпрокурора Нацкорпус вимагав надання інформації про слідчі дії щодо Медведчука.