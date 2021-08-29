Держсекретар США розповів, хто відповідатиме за безпеку аеропорту Кабула

Операція з виведення військ США з Афганістану має бути завершена 31 серпня

За безпеку аеропорту Кабула після виведення американських військ з Афганістану відповідатимуть інші країни.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу NBC.

Відповідаючи на запитання про те, чи погодиться турецька сторона відповідати за безпеку аеропорту після 31 серпня, Блінкен сказав: «У регіоні є низка країн, з якими ми дуже тісно співпрацюємо і які зосереджені на тому, як забезпечити, щоб аеропорт залишався відкритим або знову відкрився після нашого відходу, гарантувати прибуття та відліт рейсів, - дотримуватися належної безпеки. Ми провели велику технічну роботу над тим, що буде потрібно для підтримання роботи аеропорту. Ми поділилися цим з тими країнами, і в нас буде план подальших дій».

Держсекретар також сказав, що в суботу високопоставлений представник талібів у виступі по телебаченню та радіо запевнив, що афганцям буде гарантовано свободу пересування після 31 серпня.

«Він навіть окремо сказав, що ті, хто працював на американців, і ті, хто хоче виїхати з будь-якої причини, матимують цю свободу», - зазначив очільник Держдепартаменту, додавши при цьому, що США не вірять талібам на слово: «Ми оцінюємо їх за їхніми вчинками».

За словами Блінкена, талібам натомість «дуже чітко дали зрозуміти…, що є дуже серйозні очікування від руху «Талібан» у майбутньому, якщо вони збираються мати будь-які відносини з рештою світу». Ідеться, зокрема, про свободу пересування, дотримання основних прав населення, включаючи жінок і дівчат, зобов'язання у боротьбі з тероризмом, наявність «певної інклюзивності в управлінні».

Як повідомлялося, операція з виведення військ США з Афганістану має бути завершена 31 серпня.

Нагадаємо, сьогодні в Кабулі пролунав потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.

Раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.