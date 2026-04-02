NASA втратило зв’язок з астронавтами місячної місії: що відомо про стан екіпажу

Астронавти місії протягом певного часу не могли спілкуватися із Землею

Історична місія Artemis II, яка вперше за пів століття відправила людей до Місяця, зіткнулася з першими серйозними випробуваннями. Окрім короткочасного «радіомовчання», астронавти борються з побутовими негараздами, які неможливо вирішити простим викликом майстра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на космічне агентство NASA.

Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки вперше за понад 50 років проводить пілотований політ людей до Місяця. Незадовго після старту з’явилися перші проблеми.

Втрата зв'язку

Адміністратор NASA повідомив, що приблизно через 51 хвилину після запуску місії було частково втрачено зв'язок з астронавтами. Екіпаж приймав повідомлення, але протягом певного часу на Землі не чули їхні відповіді. Айзекман повідомив, що тепер із космічним кораблем і з його системою зв'язку все добре.

Попередньо причиною називають програмний збій у комунікаційному модулі, проте інженери NASA продовжують моніторити ситуацію, щоб «блекаут» не повторився під час вирішального маневру навколо Місяця.

Зламаний туалет

Попри успішне відновлення зв'язку з Землею, всередині капсули виникла інша проблема – несправність системи збору відходів. Космічний туалет вартістю в мільйони доларів дав збій, і астронавтам довелося виконувати роль сантехніків у невагомості, консультуючись із наземними інженерами.

Варто зазначити, що астронавти місій, які літали на Місяць наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття не мали змоги користуватися туалетом. Його просто не було на борту їхніх космічних кораблів, а тому відходи життєдіяльності вони збирали в пластикові пакети і викидали в космос. Також важливо зауважити, що туалет на борту корабля Orion – це єдине місце, де астронавти можуть побути наодинці.

Смартфони у космосі

NASA оснастило свої екіпажі сучасними смартфонами для космічних місій. За словами очільника космічної агенції Джареда Айзекмана, смартфони дадуть змогу екіпажам фіксувати важливі моменти місій, ділитися фото й відео з родинами, а також поширювати візуальний контент для своєї аудиторії.

Водночас Айзекман зазначив, що йдеться не лише про зручність чи комунікацію: смартфони необхідні у місії для того, щоб NASA змогло прискорено сертифікувати сучасне комерційне обладнання для використання в космосі, переглянувши застарілі внутрішні процедури.

«Ми кинули виклик давнім процесам та кваліфікували сучасне обладнання для космічних польотів у прискорені терміни. Ця оперативна терміновість добре послужить NASA, оскільки ми прагнемо до найціннішої науки та досліджень на орбіті та на поверхні Місяця. Це невеликий крок у правильному напрямку», – зауважив очільник NASA.

Космічна їжа

Повідомляється, астронавти щодня матимуть час для сніданку, обіду та вечері. Їсти астронавти не зможуть лише під час запуску в космос і повернення на Землю. При цьому NASA перерахувало найпоширеніші продукти харчування, які взяли на борт космічного корабля.

Наприклад, астронавти можуть їсти тортильї, а також пшеничні коржі. З більш цікавих страв екіпаж зможе спробувати смажену яловичу грудинку, макарони з сиром, запечену броколі, зелену квасолю та овочевий кіш. У меню також буде кускус з горіхами, чорнична гранола і ковбаски для сніданку.

Також астронавт місії зможе випити максимум два ароматизовані напої на день. Астронавти зможуть вибрати каву, зелений чай, смузі з манго і персика, шоколадний напій, ванільний напій, лимонад, яблучний сидр, ананасовий напій, какао і полуничний напій.

У астронавтів навіть є на вибір п'ять різних видів гострого соусу, гірчиця, джем, мед, арахісова і мигдальна олія. Але ширший асортимент продуктів харчування стане доступним після того, як будуть запущені повноцінні системи приготування їжі на борту корабля. Зокрема, нагрівач розміром з портфель для підігріву їжі.

Завдання місячної місії

Протягом 10-денної експедиції екіпаж має виконати такі завдання:

здійснити обліт зворотного боку Місяця.

протестувати системи життєзабезпечення та керування корабля Orion у реальних умовах глибокого космосу.

підготувати майбутню висадку людей на поверхню супутника.

Як повідомляється, наразі стан здоров’я всіх чотирьох членів екіпажу залишається відмінним. Попереду – найвідповідальніший етап: максимальне наближення до зворотного боку Місяця.

Місія зазіхає одразу на кілька рекордів

уперше за 54 роки люди покинуть навколоземну орбіту і побувають біля Місяця;

уперше з 1972 року астронавти на власні очі побачать зворотний бік Місяця;

уперше в історії біля Місяця побуває жінка й афроамериканець, а також не громадянин США;

астронавти місії опиняться в космосі так далеко від Землі, де ще не була жодна людина, – на відстані 406 841 кілометр, що на 6400 кілометрів більше за рекорд, встановлений астронавтами місії 1970 року.

Нагадаємо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis 2 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі.

На борту Orion перебувають четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

«Главком» також писав, що аерокосмічне агентство NASA суттєво переглянуло плани співпраці з компанією Boeing. Через постійні технічні несправності корабля Starliner кількість запланованих місій скорочено, а наступний політ до Міжнародної космічної станції відбудеться у безпілотному режимі.

Повідомляється, що останній інцидент стався під час першого пілотованого тестового польоту Starliner у 2024 році, коли корабель перевозив астронавтів NASA Бутча Вілмора та Суні Вільямс. Тоді кілька двигунів системи орієнтації й руху Starliner відмовили під час зближення з Міжнародною космічною станцією.