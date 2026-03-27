Головна Світ Політика
search button user button menu button

Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Російська спецслужба фактично перетворила космічну галузь на власну касу
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби використовують державні космічні проєкти для привласнення бюджетних коштів 

Російська спецслужба фактично паралізувала розвиток стратегічних космічних програм РФ, привласнивши багатомільярдні кошти та спрямувавши їх на фінансування власних підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Українська розвідка повідомляє, що кошти, які виділялися на модернізацію супутникових систем, перенаправляли на закупівлю спецзасобів стеження, розширення штату внутрішніх підрозділів служби та проведення прихованих операцій.

У розвідці зазначають, що у березні 2025 року Росія вивела на орбіту перші 16 супутників угруповання «Рассвет», яке позиціонували як аналог системи Starlink. На розвиток проєкту передбачено 102 млрд рублів із федерального бюджету, ще 329 млрд нібито має інвестувати приватна структура. Втім, у розвідці наголошують, що реальне існування цих «власних коштів» викликає сумніви. 

При цьому розвідники наголошують, що цей проєкт реалізує «Бюро 1440», що входить до «Ікс Холдингу», який фактично є кадровим резервом федеральної служби. Серед керівництва холдингу – син заступника директора служби Сергія Корольова, а також інші особи, пов’язані зі спецслужбами.

У розвідці зазначають, що цей проєкт має ознаки попередніх невдалих російських ініціатив, які фінансувалися державою, але не були реалізовані. Йдеться про непрозору структуру власності, участь спецслужб, нереалістичні строки та значний розрив між заявленими і реальними результатами. На думку розвідників, проєкт «Рассвет» фактично виконує іншу функцію – забезпечує фінансові потоки для пов’язаних із владою структур. 

«Главком» писав, що російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії. Російські спецслужби передали індійській стороні дані стеження за групою українських громадян, затриманих у штаті Мізорам. За інформацією видання DW, саме російське «досьє» лягло в основу обвинувачень у співпраці з повстанськими угрупованнями М’янми.

Національне агентство розслідувань Індії повідомило, що правоохоронці відстежували групу протягом трьох місяців, а дані про їхнє пересування надавала Росія. Індійська сторона звинувачує українців у зв’язках з озброєними угрупованнями в прикордонному регіоні. Також затриманих пов’язують із використанням безпілотників або передачею технічного обладнання.

Нагадаємо, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

Читайте також:

Теги: космос ФСБ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua