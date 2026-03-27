Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби

Російські спецслужби використовують державні космічні проєкти для привласнення бюджетних коштів

Російська спецслужба фактично паралізувала розвиток стратегічних космічних програм РФ, привласнивши багатомільярдні кошти та спрямувавши їх на фінансування власних підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Українська розвідка повідомляє, що кошти, які виділялися на модернізацію супутникових систем, перенаправляли на закупівлю спецзасобів стеження, розширення штату внутрішніх підрозділів служби та проведення прихованих операцій.

У розвідці зазначають, що у березні 2025 року Росія вивела на орбіту перші 16 супутників угруповання «Рассвет», яке позиціонували як аналог системи Starlink. На розвиток проєкту передбачено 102 млрд рублів із федерального бюджету, ще 329 млрд нібито має інвестувати приватна структура. Втім, у розвідці наголошують, що реальне існування цих «власних коштів» викликає сумніви.

При цьому розвідники наголошують, що цей проєкт реалізує «Бюро 1440», що входить до «Ікс Холдингу», який фактично є кадровим резервом федеральної служби. Серед керівництва холдингу – син заступника директора служби Сергія Корольова, а також інші особи, пов’язані зі спецслужбами.

У розвідці зазначають, що цей проєкт має ознаки попередніх невдалих російських ініціатив, які фінансувалися державою, але не були реалізовані. Йдеться про непрозору структуру власності, участь спецслужб, нереалістичні строки та значний розрив між заявленими і реальними результатами. На думку розвідників, проєкт «Рассвет» фактично виконує іншу функцію – забезпечує фінансові потоки для пов’язаних із владою структур.

«Главком» писав, що російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії. Російські спецслужби передали індійській стороні дані стеження за групою українських громадян, затриманих у штаті Мізорам. За інформацією видання DW, саме російське «досьє» лягло в основу обвинувачень у співпраці з повстанськими угрупованнями М’янми.

Національне агентство розслідувань Індії повідомило, що правоохоронці відстежували групу протягом трьох місяців, а дані про їхнє пересування надавала Росія. Індійська сторона звинувачує українців у зв’язках з озброєними угрупованнями в прикордонному регіоні. Також затриманих пов’язують із використанням безпілотників або передачею технічного обладнання.

Нагадаємо, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.