Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)

23 березня відбувся перший пакетний запуск 16 космічних апаратів

Російська компанія «БЮРО 1440» здійснила перший пакетний запуск 16 космічних апаратів для створення системи супутникового інтернету. Супутники відокремилися від ракети-носія на опорній орбіті та вже перебувають під керуванням центру польотів, інформує «Главком».

Повідомляється, що система базується на низькоорбітальних супутниках, що має забезпечити мінімальну затримку сигналу, аналогічно до принципів роботи Starlink.

Росіяни зазначають, що запуск перших супутників означає перехід від випробувань до створення «повноцінного сервісу зв’язку». Повідомляється також, що компанія «БЮРО 1440» пройшла цей шлях за 1000 днів – саме стільки часу минуло між виведенням на орбіту експериментальних і серійних супутників.

Наразі триває перевірка бортових систем перед переходом апаратів на цільову орбіту.

Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 24, 2026

Зауважимо, раніше запуск перших низькоорбітальних супутників був запланований на 2025 рік, але його відклали. Експерти припускали, що перенесення термінів пов'язане з тим, що не вдалося вчасно виготовити необхідну кількість космічних апаратів.

«Главком» писав, що російський безпілотний вантажний корабель «Прогрес» зіткнувся з технічною несправністю під час наближення до Міжнародної космічної станції. Через відмову однієї з антен системи зближення автоматичне стикування стало неможливим. Повідомляється, що відразу після відокремлення від ракети на борту вантажного корабля «Прогрес МС-33» виявили технічну несправність. За даними Роскосмосу, була виявлена проблема з однією з антен системи автоматичного зближення та стикування «Курс». У NASA заявили, що всі інші системи працюють у штатному режимі, а Роскосмос продовжує усунення несправності антени.

Нагадаємо, 5 березня, японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію.