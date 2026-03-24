Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Кремлі заявляють про створення власного аналога Starlink
фото: скрин з відео

23 березня відбувся перший пакетний запуск 16 космічних апаратів 

Російська компанія «БЮРО 1440» здійснила перший пакетний запуск 16 космічних апаратів для створення системи супутникового інтернету. Супутники відокремилися від ракети-носія на опорній орбіті та вже перебувають під керуванням центру польотів, інформує «Главком».

Повідомляється, що система базується на низькоорбітальних супутниках, що має забезпечити мінімальну затримку сигналу, аналогічно до принципів роботи Starlink.

Росіяни зазначають, що запуск перших супутників означає перехід від випробувань до створення «повноцінного сервісу зв’язку».  Повідомляється також, що компанія «БЮРО 1440» пройшла цей шлях за 1000 днів – саме стільки часу минуло між виведенням на орбіту експериментальних і серійних супутників. 

Наразі триває перевірка бортових систем перед переходом апаратів на цільову орбіту.

Зауважимо, раніше запуск перших низькоорбітальних супутників був запланований на 2025 рік, але його відклали. Експерти припускали, що перенесення термінів пов'язане з тим, що не вдалося вчасно виготовити необхідну кількість космічних апаратів.

«Главком» писав, що російський безпілотний вантажний корабель «Прогрес» зіткнувся з технічною несправністю під час наближення до Міжнародної космічної станції. Через відмову однієї з антен системи зближення автоматичне стикування стало неможливим. Повідомляється, що відразу після відокремлення від ракети на борту вантажного корабля «Прогрес МС-33» виявили технічну несправність. За даними Роскосмосу, була виявлена проблема з однією з антен системи автоматичного зближення та стикування «Курс». У NASA заявили, що всі інші системи працюють у штатному режимі, а Роскосмос продовжує усунення несправності антени.

Нагадаємо, 5 березня, японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію.

Читайте також:

Теги: космос росія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роскосмос продовжує усунення несправності
На російському космічному кораблі після запуску сталася аварія: подробиці (відео)
Вчора, 11:44
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Аліну Кабаєву ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
12 березня, 22:00
Росія залучає військових до роботи на тіньових кораблях
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
11 березня, 08:43
Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік
У Росії тренерка і вершниця погоріли на жорстокому поводженні з конем: деталі скандалу
5 березня, 10:14
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
28 лютого, 15:47
Єреван закрив епоху угоди 1992 року
Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною
26 лютого, 18:26
Велика сімка спрямувала понад пів мільярда євро на відновлення енергетики
Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
24 лютого, 18:20

Телеком

Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг: перелік
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення побачила ризики в блокуванні «Телеграму» в Україні
Новини

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua