«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища

У вівторок, 3 березня, любителі астрономії в різних частинах світу стали свідками вражаючого видовища: під час повного місячного затемнення Місяць забарвився в червоний колір. Про це повідомляє «Главком».

Проходячи через тінь Землі, Місяць набув глибокого червоного відтінку і перетворився на так званий «кривавий Місяць».

Це відбувається тому, що сонячне світло проходить через атмосферу Землі, яка відфільтровує синє світло і заломлює червоне, направляючи його до Місяця. Майже третина населення планети могла спостерігати це явище від початку до кінця.

Користувач Instagram опублікував відео, зняте біля собору Грейс у Сан-Франциско, на якому видно, як місяць визирає з-за туману, коли той стає темно-червоним.

Переглянути цей допис в Instagram

Зокрема, інший користувач мережі опублікував фото Місяця зі штату Оахака, Мексика.

Також у мережі з’явилися світлини, зроблені у місті Сан-Рамон (Коста-Рика).

Найбільші шанси побачити зміну кольору Місяця були у жителів певних регіонів США, Канади та Мексики, Східної Азії та Австралії.

Нагадаємо, що 3 березня 2026 року людство стало свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало назву «Кривавий Місяць» Воно тривало близько 5 год. 38 хв.