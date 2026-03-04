Головна Скотч Фото
search button user button menu button

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Найбільші шанси побачити зміну кольору Місяця були у жителів певних регіонів США, Канади та Мексики, Східної Азії та Австралії
фото: carlos_rojasv85/Instagram

Проходячи через тінь Землі, Місяць набув глибокого червоного відтінку

У вівторок, 3 березня, любителі астрономії в різних частинах світу стали свідками вражаючого видовища: під час повного місячного затемнення Місяць забарвився в червоний колір. Про це повідомляє «Главком».

Проходячи через тінь Землі, Місяць набув глибокого червоного відтінку і перетворився на так званий «кривавий Місяць».

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 1
фото: the_edwardphoto/Instagram

Це відбувається тому, що сонячне світло проходить через атмосферу Землі, яка відфільтровує синє світло і заломлює червоне, направляючи його до Місяця. Майже третина населення планети могла спостерігати це явище від початку до кінця.

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 2
фото: the_edwardphoto/Instagram

Користувач Instagram опублікував відео, зняте біля собору Грейс у Сан-Франциско, на якому видно, як місяць визирає з-за туману, коли той стає темно-червоним.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kyle Boliba (@grindstonedkyleboi)

Зокрема, інший користувач мережі опублікував фото Місяця зі штату Оахака, Мексика.

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 3
фото: raldo/Instagram
«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 4
фото: raldo/Instagram

Також у мережі з’явилися світлини, зроблені у місті Сан-Рамон (Коста-Рика).

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 5
фото: carlos_rojasv85/Instagram

Найбільші шанси побачити зміну кольору Місяця були у жителів певних регіонів США, Канади та Мексики, Східної Азії та Австралії.

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 6
фото: astrofisicosenaccion/Instagram
«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища фото 7
фото: astrofisicosenaccion/Instagram

Нагадаємо, що 3 березня 2026 року людство стало свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало назву «Кривавий Місяць» Воно тривало близько 5 год. 38 хв. 

Читайте також:

Теги: атмосферне явище космос Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шість планет вишикуються для рідкісного параду протягом лютого
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
13 лютого, 09:41
Наступного тижня NASA проведе фінальний огляд готовності до польоту
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні
20 лютого, 20:14
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
23 лютого, 23:00
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 лютого, 22:30
Над Антарктидою сформувалося кільцеподібне затемнення
Рідкісне затемнення «вогняне кільце» дослідники спостерігали в Антарктиді
16 лютого, 20:27
Космос став новим полем протистояння ЄС і Росії
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
4 лютого, 15:56
Американський бізнесмен Ілон Маск оголосив фокус SpaceX на колонізації Місяця
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
9 лютого, 11:42
У Канаді попередили про удар по GPS і зв’язку через плани РФ у космосі
Канадський генерал заявив про небезпеку космічних планів Росії
18 лютого, 20:33
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
26 лютого, 05:53

Фото

«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища
«Кривавий Місяць»: фото та відео унікального явища
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Американський телеканал почне роботу в Україні. Фото з презентації
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Супутник МКС зафіксував ракетну атаку РФ на Київ
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua