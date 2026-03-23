РФ вперше після ремонту майданчика запустила ракету в космос

glavcom.ua
Майданчик на Байконурі – єдиний майданчик для запуску російських пілотованих місій до Міжнародної космічної станції

Росія здійснила перший запуск ракети після ремонту пошкодженого стартового майданчика на космодромі Байконур, відновивши можливість польотів до Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Ракета-носій «Союз-2.1а» з вантажним кораблем «Прогрес МС-33» стартувала 22 березня та була виведена на орбіту. Очікується, що корабель пристикується до МКС 24 березня.

Водночас після виходу на орбіту виникла технічна проблема – одна з антен системи «Курс», яка забезпечує автоматичне зближення і стикування, не розкрилася.

У зв’язку з цим стикування планують провести в ручному режимі силами екіпажу російського сегмента МКС.

Фахівці наразі контролюють параметри польоту корабля та готуються до фінального етапу зближення.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року на космодромі Байконур після запуску російського космічного корабля «Союз МС-28» з невідомої причини обвалилася кабіна обслуговування. Частина конструкції стартового столу впала під 31-ю площадкою після запуску вранці 27 листопада. Унаслідок цього Росія на кілька місяців втратила можливість здійснювати запуски цього типу ракет із Байконура.

