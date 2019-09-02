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    Наша жорстка позиція - зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель

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    Олексій Оржель - Наша жорстка позиція - зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель
    Олексій Оржель
    Фото: УНІАН

    За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, втручання держави в ринки шкодить їх функціонуванню

    На енергетичних ринках не повинно бути держави, така принципова позиція нового Кабінету міністрів. Про це на прес-конференції повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, коментуючи питання ціноутворення на енергоресурси.

    «Наша жорстка позиція - якомога менше втручання держави в енергоринки, лібералізація економіки», - підкреслив міністр Олексій Оржель.

    За його словами, втручання держави в ринки шкодить їх функціонуванню та веде до зниження обсягу інвестицій, тому необхідно максимально зменшити роль держави в роботі енергетичних ринків.

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    «Ми займаємо чітку позицію: в ефективних ринках не повинно бути держави. Держава лише створює умови для роботи ефективних ринків. Чим вище рівень втручання держави в ринки, тим більше виникає диспропорцій. Мова і про зниження інвестицій, і про якісь політичні моменти» , - зазначив міністр Олексій Оржель.

    Як повідомлялося, парламент підтримав призначення міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржель.

    Нагадаємо, у п'ятницю прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення на енергоносії. «Я вважаю, що тут є дві складові: перша складова - уряд взагалі не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. Це не правильно. Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і до популізму. Цього не повинно бути», - сказав він.

    Джерело: УНІАН

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