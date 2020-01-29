«Наше терпіння закінчується»: Ердоган розлютився на Росію за її дії в Сирії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив кардинальну незгоду із заявами Росії

Президент Туреччини неодноразово закликав Росію припинити удари по населених пунктах Ідлібу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

Про це Ердоган заявив журналістам, які супроводжують його під час візиту до країн Африки, передає «Анадолу».

Особливу увагу турецький лідер приділив ситуації в провінції Ідліб, де сили Асада, підтримувані Росією, ведуть масштабний наступ.

Ердоган зазначив, що якщо Москва вважає Анкару стороною домовленостей, то повинна висловити чітку позицію щодо зони деескалації в Ідлібі.

«Росія повинна переглянути співпрацю або з Дамаском, або з Анкарою», — наголосив він.

Також президент Туреччини нагадав, що неодноразово закликав Росію припинити удари по населених пунктах Ідлібу.

«Наше терпіння закінчується. Якщо удари не припиняться, Анкара вживатиме усіх необхідних кроків. Туреччина не прагне захоплювати сирійські території. Для нас важливе становище простих сирійців, яких треба рятувати. Туреччина сподівається, що Росія найближчим часом зробить відповідні попередження режиму Асада», — сказав Ердоган.

Він висловив кардинальну незгоду із заявами Росії про те, що бої в Ідлібі йдуть проти терористів.

«Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої домівки? Якщо ви запитаєте Москву, виявиться, що всі 4 мільйони жителів Ідлібу — терористи. Насправді ці люди втекли він насилля режиму Асада», — наголосив турецький лідер.

Нагадаємо, з грудня 2019 року сирійська армія за підтримки російських сил почала наступ у провінції Ідліб.