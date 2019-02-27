Наші буровики їдуть закордон, а ми платимо іноземцям. Експерт розкритикував зарплатну політику «Нафтогазу»



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Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич Фото з відкритих джерел

На переконання Іллі Рибчича, буровиків перевели на оплату праці, як в супермаркеті

Колишній керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розкритикував зарплатну політику «Нафтогазу». В інтерв’ю «Главкому» він висловив думку, що великою помилкою молодої команди, що прийшла в холдинг, було змінити форму оплати праці буровиків.

«Буровиків перевели на оплату праці, як в супермаркеті. В результаті ці спеціалісти, які роками здобувають кваліфікацію в складних умовах, на нічних чергуваннях на промислах, почали масово звільнятись», – зазначив Рибчич.

«Наші хороші спеціалісти з буріння почали виїжджати в Росію на заробітки, а ми в результаті, почали залучати іноземних фахівців в Україну», – зауважив колишній директор «Укргазвидобування».

«Я не знаю, чия це була помилка: керівництва «Укргазвидобування» чи керівництва «Нафтогазу». Хто їм порадив таке зробити? Раніше діяла відрядна форма оплати праці буровиків, у них був великий інтерес працювати. Вони отримували за прискорене буріння свердловини хороші кошти. Підкреслю, що начальник бурової та буровий майстер – це ключові фігури в бурінні. За часів Радянського Союзу, буровики отримували дуже високі зарплати. Правда, на кінець 2018 року дещо скоригували підходи щодо оплати буровиків, але в цілому ситуація ще не виправлена», – зазначив Рибчич.

Він нагадав історичний факт, що українські буровики розбурили Уренгойське газове родовище. І підкреслив, що важливо знати і поважати історію розвитку газової промисловості, розвивати і вдосконалювати її, а не знищувати.

На питання «Главкома», як змінилась вартість буріння, якщо його передали на аутсорс, він відповів, що по підприємству «Укрбургаз» у 2009 році вартість 1 метра експлуатаційного буріння коштувала близько $600. За підсумками 2018 року вартість сягнула $1 тис. (26,938 тис. грн).

«Вартість метра буріння зовнішніми підрядниками становить сьогодні – 46 120 грн. Якщо в ціну 1 метра проходки власними силами «Укрбургаз» входить підготовка площі для свердловини, будівництво під’їзних шляхів, будівництво бурової установки, то у випадку з іноземними підрядниками трансфер вишки, бурового обладнання, підготовчі роботи до початку буріння свердловини – не входять. В результаті, якщо скласти це все в одну історію, то вартість буріння іноземними підрядниками становитиме всі 60 тис. грн за метр проходки», – розказав він.

Рибчич вважає, що Україна нічого не виграла. «Ми своїм людям не хочемо платити, а чужим платимо удвічі більше. За ці кошти можна було купити більше бурових станків, і наші бригади, за правильної організації праці, повірте, зробили б набагато дешевше, якісніше і більше», – резюмував він.

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.