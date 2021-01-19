Такого ще ніколи не було. Як у США готуються до інавгурації (відео)

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом

На інавгурації Байдена буде лише близько тисячі гостей

Через посилені заходи безпеки й пандемію інавгурація Джо Байдена суттєво відрізнятиметься від церемоній заступлення на посаду попередніх президентів. Про це пише Голос Америки.

Національна алея, де зазвичай збиралася глядачі церемоній, буде закрита для відвідувачів. Очікується, що на інавгурації буде лише близько тисячі гостей, здебільшого це члени конгресу та люди, яких запросили законодавці.

Ані параду, ані інавгураційних балів не буде – вони перейдуть у віртуальну площину разом зі святковим концертом.

Це буде інавгурація, як ніколи в історії. Центр Вашингтона перетворено на фортецю. Зелену зону безпеки навколо Капітолію та Білого дому огороджено. На дорогах – блокпости. Охороняти периметр будуть до 25 тисяч військових Нацгвардії, які прибувають з усіх куточків країни. Кожного бійця перевіряє ФБР, щоб уникнути можливої атаки чи допомоги нападникам зсередини.

Раніше законодавці США закликали громадян не їхати на інавгурацію, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

Зазначається, що Дональд Трамп порушив американську традицію. Він не буде присутнім на церемонії, а записав прощальне відеозвернення. Очікується, що він залишить Білий дім 20 січня.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом. Телеканал UA:Перший проведе пряму трансляцію церемонії.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

Нагадаємо, 6 січня прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Після цього акаунти Дональда Трампа заблокували кілька соцмереж, в тому числі і Facebook.