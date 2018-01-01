Насірову зачитуватимуть обвинувачення більше двох років - активісти

Активісти попросили Насірова не затягувати справу і заслухати скорочений текст обвинувачення

На зачитування всього обвинувального акту екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову знадобиться більше двох років. Про це йдеться у зверненні громадських організацій Центр протидії корупції і Transparency International Україна. Активісти попросили Насірова не затягувати справу і заслухати скорочений текст обвинувачення, який



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Роман Насіров у суді

Активісти попросили Насірова не затягувати справу і заслухати скорочений текст обвинувачення

На зачитування всього обвинувального акту екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову знадобиться більше двох років.

Про це йдеться у зверненні громадських організацій Центр протидії корупції і Transparency International Україна.

Активісти попросили Насірова не затягувати справу і заслухати скорочений текст обвинувачення, який складається з 70 сторінок.

Зазначається, що для того, щоб зачитати Насірову весь текст обвинувачення (774 сторінки) потрібно ще щонайменше 25 засідань, а це більше двох років, адже засідання відбуваються лише один раз на місяць «через завантаженість суду».

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.

19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.

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