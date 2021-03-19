Наслідки пандемії: медбрат не виніс роботи у ковід-лікарні і наклав на себе руки

Родичі не встигли зупинити 51-річного чоловіка

Медичний працівник з англійського графства Дербішир злякався, що не зможе впоратися з роботою у коронавірусній лікарні і покінчив життя самогубством. Про цю трагедію повідомило видання Metro

51-річний Джуліан Керлі (Julian Curley) більше 20 років працював медбратом. Під час пандемії він щодня боявся йти в лікарню і страждав від проблем в особистому житті.

15 липня 2020 року друзі і сім'я злякалися за його самопочуття, і викликали полісменів. Співробітники правоохоронних органів знайшли у спальні англійця захований ніж і порекомендували родичам відвезти його до психіатричної лікарні для негайного лікування.

Сестра і шурин відвезли Керлі на обстеження до психіатрів. Він несподівано вискочив на вулицю, коли автомобіль зупинився біля моста в селі Бернастон, графство Дербішир.

Він відмовився повернутися до авто і кинувся під потік машин. Родичі не встигли зупинити чоловіка. На прощання він сказав сестрі: «Пробач».

Після самогубства чоловіка траса А50 була закритиа приблизно на п’ять годин

У суді коронери повідомили, що в останні місяці перед смертю чоловік зіткнувся з низкою життєвих труднощів. Під час засідання суду деякі родичі загиблого задавалися питанням, чому полісмени самостійно не відвезли чоловіка до лікарні.

Помічник коронера Дербішира Таніка Роуд (Tanyka Rawden) заявила, що полісмени діяли правильно, адже в них не було підстав припускати, що чоловік може заподіяти собі шкоду. Суд прийшов до висновку, що Керлі добровільно наклав на себе руки.

Днями у Києві сталося чергове самогубство: жінка вистрибнула з вікна лікарні. Трагедія сталася в Соломʼянському районі міста.