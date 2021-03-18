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    Домашнє насильство: у Києві чоловік побив дружину і намагався вистрибнути з вікна (відео)

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    На місце викликали підрозділ з протидії домашньому насильству - Домашнє насильство: у Києві чоловік побив дружину і намагався вистрибнути з вікна (відео)
    На місце викликали підрозділ з протидії домашньому насильству
    фото: з відкритих джерел

    Інспекторам вдалося заспокоїти чоловіка розмовою

    У Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства, який намагався вистрибнути з вікна 24 поверху, після того, як побив дружину. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Днями патрульні отримали виклик на проспект Науки. Заявниця повідомила, що чоловік повернувся додому напідпитку, лається та б'ється.

    «Під час спілкування з патрульними та дружиною він раптово побіг до кімнати та відчинив вікно. Громадянин погрожував вистрибнути з 24-го поверху. Вмовляння та розмови не подіяли, довелося діяти рішуче. Патрульні миттю схопили чоловіка та спустили на підлогу, під час цих дій громадянин не припиняв пручатися», – йдеться у повідомленні.

    Після інспекторам вдалося заспокоїти чоловіка розмовою. На місце викликали підрозділ з протидії домашньому насильству «Поліна».

    Нагадаємо, у Києві з’явився притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства планується відкрити у столиці України. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.

    Теги: Київ самогубство домашнє насильство
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