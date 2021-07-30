Церква Московського патріархату не може повернути $761 тис., покладених у банк Жеваго, який «лопнув»

Нацполіція другий рік розслідує справу за статтею «шахрайство», вчинене в особливо великих розмірах

Печерський районний суд Києва продовжив до 22 липня 2022 року термін досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому потерпілою проходить Свято-Успенська Києво-Печерської Лавра (УПЦ МП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 20 липня.

За матеріалами досудового розслідування 23 січня 2015 року між банком «Фінанси та Кредит» в особі заступника начальника відділення №61 та довіреної особи Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври укладено договір-заява про вклад (депозит) «Стандарт». Відповідно до нього, церква внесла кошти на суму $761 тис. терміном до 23 червня 2015 року.

За час користування коштами вкладу протягом вказаного терміну банк мав нараховувати і виплачувати вкладникові проценти за ставкою 12,5%-річних. Однак після закінчення дії вказаного договору церква МП не змогла отримати в банку «Фінанси та Кредит» свої кошти та нараховані дивіденди за депозитним вкладом. При цьому власник банку почав уникати зустрічей та розмов з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (за даними сайту церкви, її намісником є митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло), незважаючи на попередні обіцянки повернути кошти.

У подальшому 17 грудня 2015 року правління Національного банку України відкликало банківську ліцензію в АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Наступного дня рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації банку «Фінанси та Кредит».

У своєму клопотанні старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції зазначив, що наразі не отримано достатніх доказів для вручення підозри за ч. 4 ст. 190 КК України («Шахрайство», вчинене в особливо великих розмірах). А тому необхідний час для проведення слідчих (розшукових) дій, щоб з’ясувати повне коло осіб причетних, до вчинення злочинів та їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

Цю кримінальну справу правоохоронці розслідують з 22 січня 2020 року.

Як відомо, у середині липня 2021 року за запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради III-VIII скликань Костянтина Жеваго у міжнародний розшук. 27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.