Колективний Путін. Хто має піти слідом за новоявленим Гітлером під трибунал

На суді в Гаазі Путін буде все заперечувати?

«Орли війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу

На суді в Гаазі (якщо доживе) він ще буде казати, що то все Шойгу, а він – був в бункері…

Список «колективного путіна», які мають піти слідом за новоявленим гітлером під трибунал:

Ніколай Патрушев,

Ігор Сєчін;

Сергєй Наришкін;

Сергєй Глазьєв;

Сергєй Шойгу;

Александр Бортніков;

брати Ротенберги;

Сергєй Чемезов;

Геннадій Тимченко;

Юрій Ковальчук;

Алексєй Міллєр;

батько і син Шамалови,

Владімір Якунін;

Евгеній Пригожин…

Ці два десятки «орлів війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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