  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шлінчак
рус
    Думки вголос

    Колективний Путін. Хто має піти слідом за новоявленим Гітлером під трибунал

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На суді в Гаазі Путін буде все заперечувати? - Колективний Путін. Хто має піти слідом за новоявленим Гітлером під трибунал
    На суді в Гаазі Путін буде все заперечувати?

    «Орли війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу

    На суді в Гаазі (якщо доживе) він ще буде казати, що то все Шойгу, а він – був в бункері…

    Список «колективного путіна», які мають піти слідом за новоявленим гітлером під трибунал:

    • Ніколай Патрушев,
    • Ігор Сєчін;
    • Сергєй Наришкін;
    • Сергєй Глазьєв;
    • Сергєй Шойгу;
    • Александр Бортніков;
    • брати Ротенберги;
    • Сергєй Чемезов;
    • Геннадій Тимченко;
    • Юрій Ковальчук;
    • Алексєй Міллєр;
    • батько і син Шамалови,
    • Владімір Якунін;
    • Евгеній Пригожин…

    Ці два десятки «орлів війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу.

    Читайте також:

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим трибунал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колективний Путін. Хто має піти слідом за новоявленим Гітлером під трибунал