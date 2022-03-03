Колективний Путін. Хто має піти слідом за новоявленим Гітлером під трибунал
На суді в Гаазі Путін буде все заперечувати?
«Орли війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу
На суді в Гаазі (якщо доживе) він ще буде казати, що то все Шойгу, а він – був в бункері…
Список «колективного путіна», які мають піти слідом за новоявленим гітлером під трибунал:
- Ніколай Патрушев,
- Ігор Сєчін;
- Сергєй Наришкін;
- Сергєй Глазьєв;
- Сергєй Шойгу;
- Александр Бортніков;
- брати Ротенберги;
- Сергєй Чемезов;
- Геннадій Тимченко;
- Юрій Ковальчук;
- Алексєй Міллєр;
- батько і син Шамалови,
- Владімір Якунін;
- Евгеній Пригожин…
Ці два десятки «орлів війни» мають стати головною мішенню всього цивілізованого світу.
Читайте також:
Джерело: блог Віктора Шлінчака
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.