«Найгірше ще попереду». Макрон поділився враженнями від розмови з Путіним

Після розмови Макрона з Путіним Франція збирається посилити санкції проти Росії

Після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін прагне захопити всю Україну, і що «найгірше ще попереду». Про це, як повідомляє BFMTV із посиланням на заяви у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна.

За словами палацу, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою «взяти під контроль» всю країну.

Під час цієї півторагодинної розмови російський президент сказав Макрону, що операція російської армії розвивається за планом Москви. Він сказав, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть його умови.

«Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін», – повідомили у Єлисейському палаці.

Путін також підтвердив, що має намір провести «денацифікацію» України, про що він заявляв з початку війни.

За словами помічника Макрона, президент Франції засудив брехню Путіна про війну в Україні.

Після розмови Макрона з Путіним представник Єлисейського палацу заявив журналістам, що Франція готова посилити санкції проти Росії.