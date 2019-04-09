Наталя Поклонська зробила антирекламу Зеленському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Держдуми заявила, що «Слуга народу» - це не просто фільм

Депутат Держдуми Росії, скандально відома Наталія Поклонська в інтерв’ю російському ЗМІ висловила підтримку кандидату в президенти України Володимиру Зеленському.

Поклонська зазначила, що серіал «Свати» заспокоював її у той момент, коли «майдануті» в Києві заважали спати.

«Мені Зеленський подобається – він чудовий режисер і актор. Я дуже люблю його серіал «Свати». Ми з дитиною постійно його дивилися, коли Майдан був на вулицях Києва, під будинком кричали ці «майдануті» і спати було неможливо. Я включала «Свати» і під цю музику і розмови я засинала», - коментує Депутат Держдуми.

У той же час Поклонська вважає, що «Слуга народу» впливає на підсвідомість людей.

Наприкінці вона побажала майбутньому «керівнику України, щоб на Україні запанував мир, і щоб не ділили українців і росіян, тому що ми один народ».

Нагадаємо, що нещодавно російські актори Охлобистін та Пореченков висловили свою підтримку Зеленському.