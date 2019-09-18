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    НАТО створило нове командування у Німеччині

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    Командування в Ульмі забезпечить НАТО більш швидке переміщення військ по території Європи в кризовій ситуації - НАТО створило нове командування у Німеччині
    Командування в Ульмі забезпечить НАТО більш швидке переміщення військ по території Європи в кризовій ситуації
    Фото: НАТО

    Командування в Ульмі (ФРН) відповідатиме за швидше перекидання сил в Європі

    Нове командування НАТО в німецькому місті Ульм, яке буде відповідати за логістику і матеріально-технічне забезпечення, досягло початкової операційної готовності. Про це пише офіційний сайт НАТО.

    Мова йде командування, яке відповідатиме за швидше перекидання військових підрозділів в Європі. За словами речниці Альянсу Оани Лунгеску командування в Ульмі гарантуватиме те, що НАТО матиме необхідні сили в необхідному місці в необхідний час в випадку потреби.

    Відповідне рішення про створення нового структурного підрозділу НАТО було прийняте під час саміту Альянсу в Брюсселі в липні 2018 року. Очікується, що командування в Ульмі на 2021 рік матиме до 160 осіб персоналу, що є граничним числом в мирний час.

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    В випадку війни кількість службовців може збільшуватися до 600 осіб.

    Серед основних завдань командування в Ульмі буде дотримання безпеки, свободи пересування та підтримки сил НАТО, що рухаються по всій Європі. Воно також буде забезпечувати швидке розгортання союзних підкріплень. Командування підпадає під відповідальність вищого офіцера НАТО - генерала Тода Уолтерса - Верховного головнокомандувача союзними силами в Європі.

    Нагадаємо, в червні 2018 року, міністри оборони НАТО прийняли рішення адаптувати командну структуру, створивши два нових командування в американському Норфолку, штат Вірджинія, і в Ульмі.

    Північноатлантичне командування допоможе забезпечити безпеку морських комунікацій між Північною Америкою і Європою.

     

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