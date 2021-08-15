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    Ситуація в Афганістані: представник НАТО виступив із важливою заявою

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    Представники НАТО залишатимуться в Афганістані для моніторингу ситуації - Ситуація в Афганістані: представник НАТО виступив із важливою заявою
    Представники НАТО залишатимуться в Афганістані для моніторингу ситуації
    Фото з відкритих джерел

    Представники альянсу залишаються у Кабулі та допомагають підтримувати роботу міського аеропорту

    Представник НАТО повідомив про постійний моніторинг ситуації в Афганістані, адже безпека персоналу альянсу є найважливішою, і НАТО буде продовжувати пристосовуватись по необхідності, пише Reuters.

    Посадовець не відповів на питання про те, чи планує НАТО проводити кризові збори для обговорення ситуації в Афганістані.

    Після майже двох десятиліть НАТО цього літа завершив військові операції в Афганістані і вивев більшість військ із країни.

    Альянс все ще має дипломатичне представництво в Кабулі. Представник НАТО відмовився надавати подробиці про представництво, посилаючись на проблеми безпеки.

    Штаб-квартира у Брюсселі також служить форумом для координації національних заходів в Афганістані, таких як евакуація громадян, про яку в п’ятницю говорили посли НАТО.

    Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

    Теги: НАТО Афганістан військові Талібан
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    Ситуація в Афганістані: представник НАТО виступив із важливою заявою