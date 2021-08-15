Талібан без бою взяв під контроль ключове місто Джелалабад на сході Афганістану

В Джелалабаді нема зіткнень, тому що губернатор здався талібам

Джелалабад – останнє велике місто після Кабула

Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Про це розповів афганський чиновник з Джелалабада, – повідомляє Reuters.

Афганський чиновник з Джелалабада сказав Reuters, що наразі в Джелалабаді нема зіткнень, тому що губернатор здався талібам. За його словами, здатися талібам було єдиним способом врятувати життя мирних жителів.

Як пише Reuters, «падіння останнього великого міста за межами столиці убезпечило для повстанців дороги, що з’єднують Афганістан і Пакистан, сказав один західний чиновник».

Як зазначається, фактично столиця країни Кабул залишилася останнім великим містом, що знаходиться під контролем афганського уряду.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.