«Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану

Бойовики руху «Талібан» захопили Герат – третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні. Про це повідомляє агентство AFP.

Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

Fighting in Herat city. From the eastern side Taliban are around 500 meters from the governors office. Taliban advancing towards the prisons.Ismail Khan is on the western side of Herat city& engaged in furious fighting against Taliban,residents,a traders and gov sources tells me. pic.twitter.com/sTLjhxiEXH