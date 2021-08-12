«Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану

Афганські урядові війська відступили з Герата

Бойовики руху «Талібан» захопили Герат – третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні. Про це повідомляє агентство AFP.

Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

Fighting in Herat city. From the eastern side Taliban are around 500 meters from the governors office. Taliban advancing towards the prisons.Ismail Khan is on the western side of Herat city& engaged in furious fighting against Taliban,residents,a traders and gov sources tells me. pic.twitter.com/sTLjhxiEXH — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 12, 2021

У соцмережах з'явилися відео, на яких таліби увійшли в Герат.

#BREAKING: Taliban capture western Afghan city of Herat, country's third-largest city - AFPpic.twitter.com/Y7wLLi29ur — I.E.N. (@BreakingIEN) August 12, 2021

На кадрах показані бронеавтомобілі, в тому числі американського виробництва, на яких вулицями міста пересуваються ісламісти.

Certainly seems like chaotic scenes in Herat but the Taliban fighters also appear to be at the cusp of victory. pic.twitter.com/1yTRulWWeg — Tam Hussein (@tamhussein) August 12, 2021

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.