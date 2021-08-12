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    «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану

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    Таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль - «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану
    Таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль
    Фото: AFP

    Афганські урядові війська відступили з Герата

    Бойовики руху «Талібан» захопили Герат – третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні. Про це повідомляє агентство AFP.

    Як повідомив виданню співробітник сил безпеки Афганістану, урядові війська відступили з Герата. За його словами, таліби захопили штаб-квартиру поліції і ряд адміністративних будівель, встановивши над містом контроль.

    У соцмережах з'явилися відео, на яких таліби увійшли в Герат.

    На кадрах показані бронеавтомобілі, в тому числі американського виробництва, на яких вулицями міста пересуваються ісламісти.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

    На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

    Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: війна Афганістан військові Талібан
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    «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану