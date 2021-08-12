«Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану

За інформацією ЗМІ, таліби увійшли до міста і там тривають «запеклі бої» між бойовиками і урядовими військами

Бойовики досягли площі в центрі міста

Ісламістський рух «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого за величиною міста в Афганістані з населенням близько 400 тисяч осіб. Про це написав у Twitter прессекретар руху Забіхула Муджахід.

За словами представника «Талібану» Карі Юсуфа Ахмаді, бойовики досягли площі в центрі міста.

کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.

مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

Телеканал Al Jazeera з посиланням на місцевих жителів пише, що таліби увійшли до міста і що там тривають «запеклі бої» між бойовиками і урядовими військами.

Kabul regime forces retreating from Kandahar. pic.twitter.com/Mfn2GfhaEL — Muhammad Jalal (@MJalal700) August 12, 2021

Незалежні джерела поки не підтвердили захоплення Кандагару.

#عاجل

همدا اوس د کندهار ولایت کندهار ښار مرکز د شهیدانو څلورلارې، چوک مدد، او د بایپاس سیموته مجاهدین ورسیدل او دښمن دتیښتې او وار خطایي په حال کې دی pic.twitter.com/EDCn5UGvCx — Ahmadi (@QyAhmadi21) August 12, 2021

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.