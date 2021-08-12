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    «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану

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    За інформацією ЗМІ,&nbsp;таліби увійшли до міста і там тривають &laquo;запеклі бої&raquo; між бойовиками і урядовими військами - «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану
    За інформацією ЗМІ, таліби увійшли до міста і там тривають «запеклі бої» між бойовиками і урядовими військами
    Фото: Ahmadi

    Бойовики досягли площі в центрі міста

    Ісламістський рух «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого за величиною міста в Афганістані з населенням близько 400 тисяч осіб. Про це написав у Twitter прессекретар руху Забіхула Муджахід.

    За словами представника «Талібану» Карі Юсуфа Ахмаді, бойовики досягли площі в центрі міста.

    Телеканал Al Jazeera з посиланням на місцевих жителів пише, що таліби увійшли до міста і що там тривають «запеклі бої» між бойовиками і урядовими військами.

    Незалежні джерела поки не підтвердили захоплення Кандагару.

    Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

    На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

    Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: Афганістан Талібан
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    «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану