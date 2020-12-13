Times: Навального двічі намагалися отруїти «Новачком»

За інформацією ЗМІ, вдруге Олексія Навального намагалися отруїти під час його перебування в лікарні міста Омськ

Друга доза нервово-паралітичної речовини «Новачок» збільшила б ймовірність смерті політика

Російського опозиціонера Олексія Навального вдруге намагалися отруїти під час його перебування в лікарні міста Омськ.

Про це повідомила газета The Times.

«Як повідомили нам джерела в західних спецслужбах, після невдалої першої спроби вбивства підозрювані співробітники органів державної безпеки спробували завершити вбивство...другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні», – зазначено в матеріалі видання.

Наголошується, що цією інформацією поділилися представники німецьких спецслужб зі своїми британськими колегами.

«Це було зроблено з розрахунком на те, що він (Навальний, – ред.) буде мертвий до того моменту, як прибуде до Берліна», – пише газета.

Як зазначається в статті, друга доза нервово-паралітичної речовини «Новачок «збільшила б ймовірність смерті політика, якби після першої спроби отруєння бригада швидкої допомоги після приземлення літака в Омську не ввела йому атропін.

Нагадаємо, ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

Також санкції були введені проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції.

Згодом Навальний заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».