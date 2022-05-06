Навіть Лавров був шокований – Грозєв про війну, яку почав Путін

Політична еліта Росії поки що не готова виступити проти Путіна

Плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні не були відомі навіть його найближчим політичним соратникам

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв у інтерв'ю своєму колезі Дмитру Гордону заявив, що оточення президента РФ Володимира Путіна не знало, що він планує розв'язати проти України повномасштабну війну.

За інформацією Bellingcat, ці плани не були відомі навіть найближчим політичним соратникам Путіна, зокрема, міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

«Джерело, яке знайоме досить близько – скажу прямо – з донькою Лаврова почуло саме це від неї. Що навіть Лавров вірив до кінця, що це буде щось на кшталт погроз війни, але реально (торкатиметься, – ред.) лише (території, підконтрольної бойовикам, – ред.) «ДНР» і «ЛНР». Він сам був шокований, коли дізнався, що це буде справжня війна», – розповів Грозєв.

Саме тому, на його думку, російські публічні особи часто мають непереконливий вигляд, коли коментують війну.

«Тому й обличчя, які ми бачимо у цих людей. Тому таке лице у (прессекретаря Путіна Дмитра) Пєскова. Дуже складно назвати це одухотвореним обличчям і (сказати) що він вірить у те, що говорить. Такого ми раніше не бачили. Але, на жаль, еліта дуже боїться», – вважає Грозєв.

Вона, на думку розслідувача, поки що не готова виступити проти Путіна.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на 9 травня Володимир Путін може заявити про анексію Донецької та Луганської та Херсонської областей.

За його словами, у Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить Путіну про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій.